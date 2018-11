Laurette Proment precisa 'mai inteso sminuire il ruolo di mamma'

Egregio Direttore sul quotidiano on line da Lei diretto in data è comparsa una notizia a me riferita del seguente letterale tenore: “Diametralmente opposto sul piano strategico l’intervento di Laurette Proment che ha invitato Emily Rini a <<fare la mamma e spinga la carrozzella, che già l’occupa abbastanza>>.

Senza la Rini che fa l’Uv?. E poi se gli strali della Proment li avesse proferiti un uomo sarebbe stato lapidato”. A tale proposito formulo istanza di pubblicazione delle seguente rettifica della detta notizia perché lesiva della mia dignità e comunque contraria a verità, Non ho mai pronunciato le parole comprese tra le virgolette inopinatamente attribuitemi, complice anche il fatto che sono state pronunciate in francese.

Il mio intervento verteva sui nuovi assetti di maggioranza che si vanno delineando in Consiglio Regionale e sul ruolo che in tale contesto ha assunto la Consigliera del gruppo misto Emily Rini, precedentemente fuoriuscita dall’Union Valdôtaine per sostenere la maggioranza con a capo Nicoletta Spelgatti.

A tale riguardo nel corso del Conseil Fédéral dell’Union del 22 ottobre 2018 ho affermato, testualmente, che ad Emily Rini “…si dovrebbe al più garantire un posto per il passeggino davanti all’aula del Consiglio Regionale” per censurare politicamente la presunta richiesta, per come riferito dagli organi di stampa, della Consigliera Rini di vedersi assicurato “un posto” nella nuovo Governo, intendendo così non certo deridere o sminuire il suo ruolo di neo-mamma, ma volendo stigmatizzare, peraltro in forma lieve ed ironica, l’abitudine di subordinare scelte che dovrebbero rispondere esclusivamente a valori ed obiettivi politici al riconoscimento di “posti” di governo; tanto più quando tali richieste provengano da chi aveva precedentemente compiuto scelte di rottura verso l’Union.

Pertanto il riferimento al passeggino non assume alcuna valenza sessista e/o di dileggio verso il ruolo delle donne e delle mamme, ma risponde all’obiettivo di traslare metaforicamente su gesti e oggetti di uso comune e quotidiano l’ambizione a “posti” in Giunta; ambizioni che ho ritenuto e ritengo tuttora che debbano essere contrastate; e ciò per ragioni squisitamente politiche e non certo in ragione del sesso o delle occupazioni materne di chi le coltiva.

Laurette Proment

Grazie per la precisazione che ci auguriamo abbia fatto giungere ai vertici dell’Uv che non hanno smetito quanto scritto ed ai consiglieri regionali che hanno espresso solidarietà alla Consigliera Rini. pi.mi.