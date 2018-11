Mercoledì Veg: Gazpacho di Nergi con cannolo salato e cavolo cappuccio

Proseguono i Mercoledì Veg di Ortofruit Italia con le ricette di Nergi codificate dai ristoratori selezionati da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è firmata da Vanni Righi, chef del ristorante Lo Scalco Grasso Osteria Contemporanea di Mantova

La sua personale interpretazione di Nergi è un antipasto gustoso e coloratissimo (realizzato con il baby frutto fresco, disponibile fino a fine novembre nei supermercati). Ecco la ricetta!

Gazpacho di Nergi con cannolo salato e cavolo cappuccio

Ingredienti per 4 porzioni

200 g di Nergi

500 g di polpa di pomodoro

1 peperone rosso

3 spicchi d’aglio

3 cucchiai di aceto di vino rosso

1/2 cetriolo da insalata

1 cipolla

4 cucchiai di pangrattato

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Pepe

Preparazione

• Lavare i pomodori e tagliarli in otto.

• Sbucciare il cetriolo, tagliarlo a metà nel senso della lunghezza ed eliminare i semi con un cucchiaio, tagliarlo grossolanamente e ridurlo in purea nel mixer con i pomodori e circa 150 ml di acqua fredda.

• Tagliare a metà il peperone, eliminare il torsolo e lavarlo.

• Scottare appena i Nergi.

• Sbucciare la cipolla e tritarla finemente, ridurre anch’essa in purea nel mixer insieme al peperone, ai Nergi e allo spicchio d’aglio sbucciato.

• Passare al setaccio la purea di verdure, mescolare insieme al pan grattato e insaporire con sale e pepe.

• Aggiungere al gazpacho l’olio e l’aceto e far riposare in frigo per qualche ora.

• Servire il gazpacho in accompagnamento a un cannolo salato ripieno di cotechino, utilizzando come decorazione del cavolo cappuccio cotto in acqua e zucchero.









