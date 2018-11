Aosta: Al via le 'piccole manutenzioni che non si vedono'

Lavoratori di utilità sociale (Lus) al lavoro per terminare con successo quelle che il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ricorda essere "piccole manutenzioni sul territorio che non si vedono..." ma che sono importanti per il buon funzionamento della viabilità e della gestione urbana.

Ultimo intervento in ordine di tempo: un albero pericoloso per i passanti in una zona decentrata della città è stato messo prontamente in sicurezza.

E poi, da tempo il sottopasso che attraversa via Roma verso la rotatoria per Porossan e la strada del Ru Baudin era impraticabile a causa delle sterpaglie e dell'accumulo di immondizie: le squadre dei Lus coordinate dal dirigente comunale Didier Degioz hanno ripulito e reso di nuovo agibile il passaggio.

"Questi e altri interventi 'piccoli' ma solo per estensione, non certo per importanza - spiega Centoz - sono in agenda di qui all'avvio della stagione fredda: lavoriamo per rendere migliore la vivibilità cittadina".