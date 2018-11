Corso per veterinari e farmacisti su ricetta elettronica veterinaria

Il corso, rivolto a veterinari e farmacisti, presenterà la ricetta elettronica veterinaria, uno strumento che consentirà una completa tracciabilità del farmaco veterinario destinato agli animali produttori di alimenti e d'affezione, a tutela della sicurezza alimentare e dei cittadini consumatori. Il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 ha infatti definito che la prescrizione dei medicinali veterinari sia redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La ricetta veterinaria elettronica, attraverso l’alimentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza, si applica all’intero ciclo di gestione dei medicinali e dei mangimi medicati o prodotti intermedi destinati all’uso in veterinaria: dalla prescrizione-erogazione fino alla registrazione delle informazioni dei trattamenti effettuati.

L'utilizzo corretto dei farmaci, in particolar modo degli antibiotici, rientra nelle azioni principali per ridurre il fenomeno dell'antimicrobico resistenza, che ha riflessi impattanti sulla cura delle patologie batteriche umane e veterinarie.

La prescrizione dei medicinali veterinari su formato elettronico sarà obbligatoria dal 1° dicembre 2018. La proroga è contenuta nel Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.171.

La nuova ricetta veterinaria elettronica (Legge 20 novembre 2017, n. 167) si applicherà all’intero ciclo di gestione dei medicinali e dei mangimi medicati/prodotti intermedi destinati all’uso in veterinaria, dalla prescrizione all’erogazione fino alla registrazione delle informazioni dei trattamenti effettuati. Coinvolgerà i medici veterinari, le farmacie e parafarmacie, i grossisti autorizzati alla vendita diretta, i mangimifici, i servizi veterinari delle Regioni/ASL, i proprietari e/o detentori di animali da produzione di alimenti e i proprietari e/o detentori di animali da compagnia.

Massimizzando la tracciabilità e la trasparenza, la nuova ricetta favorirà l’utilizzo corretto dei medicinali veterinari e ne rileverà il consumo reale, aumentando, di conseguenza la tutela della salute pubblica. Al tempo stesso il documento digitale renderà più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del rischio sanitario.

Infine, la prescrizione digitale ridurrà gli adempimenti e i costi, non solo per la pubblica amministrazione, ma anche per il cittadino proprietario di animali d’affezione e per l’allevatore. Eliminato l’obbligo di ricorrere alla versione cartacea, sarà molto più agevole per chiunque procedere all’acquisto di medicinali veterinari fornendo al proprio farmacista solo il codice fiscale ed il PIN a quattro cifre generato dal sistema informatizzato all’atto dell’inserimento della ricetta da parte del veterinario.