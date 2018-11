Aosta: 'Dis'servizi all'infanzia, a gennaio chiude la garderie Ape Luna

Quando, la settimana scorsa, il Comune di Aosta in una nota ha annunciato la decisione di garantire la continuità del servizio dei tre nidi Berra, via Roma e viale Europa, molti genitori hanno notato l'assenza di propositi 'nero su bianco' in merito alla garderie Ape Luna. Ieri hanno saputo perchè: il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e l'assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Girasole, hanno annunciato alle famiglie interessate (convocate in Municipio per un incontro) che il 31 dicembre o comunque al più tardi nel gennaio 2019 l'Ape Luna chiuderà i battenti, così come già accaduto per il Gatto Blu di via Roma.

La garderie ospita 20 bambini che fra due mesi, salvo improbabile dietrofront, dovranno essere inseriti altrove: non pochi genitori hanno fatto sapere che si rivolgeranno a strutture private, essendo venuta meno la fiducia nell'ente pubblico che, ha commentato una mamma, "rispetto alla sfida dello sviluppo formativo dei nostri figli ha scelto logiche contabili ben più immediate e gelide: alla progettazione si preferiscono i tagli al sociale e all'educazione".

Per alcuni i nidi comunali non sono sufficientemente flessibili verso le esigenze della famiglie, soprattutto delle madri che dopo la maternità vogliono e spesso devono tornare a lavorare per far fronte, tra l'altro, anche alle spese dell'asilo nido. Eventuali proroghe alla Garderie sono escluse perchè nelle casse comunali non ci sono soldi a sufficienza e l'ipotesi co-progettazione è venuta meno.

Quanto alla contabilità i tre nidi occupano 120 posti e costano complessivamente 9.800 euro; la Garderie ha 20 posti e costa 6.800 euro al mese. Vi sono però i fondi regionali a sostegno delle spese dei nidi, dei quali l'Amministrazione comunale parebbe non aver tenuto troppo conto decidendo di chiudere l'Ape Luna.