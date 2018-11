Mouv', 'Mancata nomina commissione paritetica atto di irresponsabilità'

"Grave e irresponsabile": così Mouv' considera la mancata nomina dei componenti della commissione paritetica da parte dell'Assemblea regionale.

Il Consiglio del movimento spiega in una nota: "Sarebbe doveroso che, chi si è opposto durante la conferenza dei capogruppo alla nomina, spiegasse chiaramente ai valdostani se si tratta dell'ennesima manovra tesa al voler bloccare tutto, per dire poi che la colpa è di questo governo (e di chi ancora coerentemente come noi lo sostiene), o se è in attesa di una nuova maggioranza per procedere ad altre nomine. In ogni caso si tratta della dimostrazione di come per qualcuno il benessere collettivo passa in secondo piano".

Cos'è la Commissione paritetica

Lo svolgimento dei principi stabiliti dallo Statuto speciale viene definito con l’emanazione di Norme di attuazione, approvati da un apposito organismo denominato 'Commissione paritetica' e pubblicati con la forma di decreto legislativo. Le Commissioni, in quanto paritetiche, sono composte da un eguale numero di membri di nomina statale e di nomina regionale, questi ultimi decisi dal Consiglio Valle.