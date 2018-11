Aosta: Sindaco Centoz, 'mente chi afferma che Aosta è fuori dal Bando Periferie'

"Ora, io capisco la polemica politica e la contrapposizione ma negare l’evidenza mi pare francamente inaccettabile". Così il sindaco di Aosta, in un lungo post sul suo profilo Facebook, replica alle affermazione della Presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti e del capogruppo della Lega VdA in Consiglio Valle secondo cui il Bando Periferie salvato in extremis dal Governo Conte non prevede nemmeno un euro per Aosta.

"L’Accordo del Bando va letto per intero, non solo ciò che qualcuno sottolinea a proprio uso e consumo - afferma Centoz - non c’è scritto da nessuna parte che se non hai speso il programma del Bando delle Periferie si blocca". Il sindaco cita un passaggio del bando: “Considerato che anche i 96 enti successivi (tra cui Aosta ndr) ai primi 24 possono proseguire o attivare gli interventi previsti da ciascun progetto sulla base dei cronoprogrammi approvati, eventualmente modificati secondo i criteri e le procedure di cui alle convenzioni sottoscritte, provvedendo ai relativi oneri autonomamente, anche attraverso le altre forme di finanziamento consentite dall’ordinamento e, in particolare, il 'Prestito riqualificazione periferie urbane” da Cassa Depositi e Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti l’intervento di riqualificazione rientranti nell’ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente dalla efficacia o meno del differimento delle convenzioni'".

Per Centoz appare dunque chiaro "che tutti i 96 progetti (tra i quali Aosta) possono proseguire o attivare gli interventi previsti dal Bando".

Riprendendo altri passaggi del Bando che prevedono effetti dei finanziamenti già nel 2019, il sindaco di Aosta ribadisce che "tutte le convenzioni stipulate nell’ambito del Bando Periferie producono effetti nel corso dell’anno 2019 con riguardo alle spese sostenute e certificate in base al cronoprogramma.”