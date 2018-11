Valdostani virtuosi nella raccolta differenziata del cartone

Si chiude con una leggera flessione il 2017 per la Valle d’Aosta, che però consolida i buoni risultati ottenuti negli anni, dimostrandosi una regione matura dal punto di vista della raccolta differenziata di carta e cartone.

Se, infatti, rispetto al 2016 c’è stato un calo dell’1,2%, la Valle d’Aosta nel 2017 ha raccolto più di 9.500 tonnellate di materiale con un pro capite pari a 75 chilogrammi. Un dato che si colloca al di sopra del dato medio dell’Italia (54,2 chili per abitante) e del Nord (63,3 kg/ab) e che vale la quarta posizione nella classifica nazionale, dopo Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Toscana.

Questa la fotografia scattata dal XXIII Rapporto Annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. “Il segno meno della Valle d’Aosta si inquadra in una tendenza del Nord Italia a mantenere stabili i livelli più che soddisfacenti raggiunti nel corso degli ultimi anni in termini di raccolta differenziata di carta e cartone”, commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco.

“Nell’ambito della convenzione con il gestore unico è assicurato il riciclo del materiale raccolto in tutti i 74 comuni valdostani. È un esempio virtuoso di gestione integrata su un bacino con indubbi vantaggi derivanti da benefici logistici e di scala. Nel 2017 Comieco ha destinato più di 740 mila euro di corrispettivi economici ai comuni convenzionati per sostenere l’impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente carta e cartone”.

Se prendiamo in considerazione lo scenario nazionale, notiamo che il Paese sta vivendo un periodo di crescita: rispetto al 2016 la raccolta di carta e cartone è aumentata dell’1,6% (oltre 52 mila tonnellate in più), trainata soprattutto dal balzo del 6,1% compiuto dal Sud. Ma c’è ancora parecchio lavoro da fare. Secondo Comieco le tonnellate di carta e cartone in più potenzialmente intercettabili sul territorio italiano sono quasi un milione.

