Anche i cavalli hanno esigenze corporali

Sono passati una trentina di anni da quando un allevatore di Doues è stato multato, come previsto dal codice della strada, perché la sua mandria di mucche andando al pascolo aveva sporcato con le deiezioni la carreggiata. La cosa fece scalpore perché in un paese agricolo come è Doues mai era accaduta una cosa del genere.

Oggi va di moda criticare i proprietari di cani che non puliscono dove sporcano i loro amici. Le vie di Aosta, in particolare quelle periferiche, sono una sorta toilette a cielo aperto. Per i proprietari di cani che non pubblico sono dove sporcano sono previste sanzioni.

Sono previsti sanzioni anche per i proprietari di mucche. Pure loro devono pulire dove sporcano i bovini se transitano su strade pubbliche.

Ma per i cavalli? Percorrere le piste ciclabili che sono utilizzate per le sgroppate. Cavalli loro malgrado lasciano carrettate di sterco. Ma le amazzoni ed i cavalieri non sono tenuti a pulire?