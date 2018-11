Aeronautica Militare: 800 nuove assunzioni

E’ stato indetto un bando di reclutamento, per l’anno 2019, da parte del Ministero della Difesa, di 800 nuove assunzioni nell’Aeronautica. La selezione dei candidati sarà effettuata attraverso le seguenti fasi: valutazione delle votazioni relative al titolo di studio e dei titoli di merito; istruttoria e verifica delle istanze; accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale; svolgimento di prove di efficienza fisica. Il reclutamento del personale sarà effettuato in un unico blocco con due diversi incorporamenti: il primo è previsto nel mese di maggio 2019, per i primi 400 candidati idonei, il secondo invece è previsto nel mese di settembre 2019, per i secondi 400 candidati idonei. Oltre al diploma di istruzione secondaria di primo Grado (ex scuola media inferiore), gli altri requisiti che i concorrenti devono possedere per partecipare al concorso sono ... continua a leggere