Fenis: Torna 'Castello in Fiera', 80 stand, musica e spettacolo

Una location da favola come il castello di Fénis e i suoi dintorni; tante piccole realtà artigianali e produttive del territorio; musica e spettacolo: questi gli ingredienti della seconda edizione di 'Castello in Fiera' che si terrà sabato 3 e domenica 4 novembre a Fenis.

Si potranno visitare gli 80 stand presenti, posizionati ai piedi del Castello ed all'interno delle sue mura, sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 10 alle 17. Artisti, artigiani e produttori offriranno un'ampia scelta di prodotti ai visitatori. Non mancherà poi l'intrattenimento: giocolieri, giullari, equilibristi, lanciatori di coltelli, esibizioni con il fuoco, e campo di falconeria con esibizioni di volo si alterneranno durante tutta la manifestazione per allietare i visitatori.

Per i più piccoli saranno a disposizione dei giochi giganti in legno, truccabimbi e dei laboratori a tema presso il Mav, il Museo di Artigianato di tradizione Valdostano. Sarà possibile inoltre assaporare la vita di un tempo immergendosi in un tipico accampamento medievale.

Per conoscere meglio Fénis verranno proposte ai visitatori delle passeggiate in compagnia di una guida della natura alla scoperta di angoli suggestivi e magari sconosciuti nelle vicinanze del castello e, per i più piccoli, anche a dorso di pony.

Non verrà trascurata la buona tavola: tutti i ristoranti di Fénis proporranno, in aggiunta al loro menu, un piatto a tema dedicato all'evento ad un prezzo convenzionato.

La Fiera sarà inoltre il momento conclusivo della seconda edizione del Photocontest #ImmaginaFenis, svoltosi durante l'estate.