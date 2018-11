Vandalizzata la porta della sede della Lega VdA

"Qualche ignoto (per ora) amante della democrazia ha danneggiato la porta della nostra sede, con un chiaro intento intimidatorio".

E' quanto si legge sul profilo Facebook della Lega Valle d'Aosta, annuncio accompagnato dalla foto della porta sulla quale sono state fatte tre incisioni orizzontali, forse con una chiave o un coltello.

Il gesto, seppur inquietante, ha l'aria di mero atto vandalico ma i leghisti non intendono passarci sopra: "Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di tutto per assicurare i responsabili alla giustizia; nel frattempo non ci faremo intimidire, il cambiamento non si arresta".