Trasferito in ospedale torinese bimbo caduto da minimoto

E' stato trasferito ieri all'ospedale Regina Margherita di Torino il bimbo di 10 anni caduto da una minimoto domenica in una pista di motocross in località Murasse, a Verrès. Il bambino ha riportato, in particolare, un grave trauma alla milza.



Il ragazzino era accompagnato da alcuni adulti, tra cui il padre, e dal fratellino; indossava il casco e tutte le altre protezioni necessarie ad affrontare la pista. Sull’accaduto sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Châtillon/Saint-Vincent.