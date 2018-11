Inchiesta 25.000 euro, un cupo 'noir' con un finale ancora tutto da scrivere

Un indagato, Donatello Trevisan, che si è sempre professato vittima innocente al punto da morire di crepacuore; un altro indagato, Marco Vierin, a cui una mano ignota ha forse dato fuoco a un fabbricato (non si saprà mai con certezza) e che afferma di non ricordare più date e circostanze anche a causa di un imprecisato 'stato confusionale'; un terzo indagato, Pierluigi Marquis, uscito dall'inchiesta oltre un mese fa perchè scagionato dallo stesso pm inquirente ma che ancora oggi rabbrividisce colpìto da malessere se solo qualcuno gliene parla, di questa storia.

E attorno a loro, inquietanti e per ora (forse per sempre, ahimé) occulti 'finanziatori', presumibilmente imprenditori o magari solo faccendieri facoltosi che non si capisce se i soldi li hanno messi consapevolmente, sapendo quindi a cosa servivano e di perderli, o se era stato promesso loro chissà cosa in cambio di quel denaro che ora rivogliono indietro in qualunque modo. E ancora prima di tutti questi c'è stato Augusto Rollandin, il primissimo indagato (ipotesi di corruzione) nella vicenda, uscito di scena quando gli inquirenti si sono convinti che lui, semmai, nel disegno criminale stavolta la rete avrebbe dovuta guardarla dalla parte del pesce, non del pescatore.

Sembra davvero maledetta, l'inchiesta sul presunto ritrovamento di 25.000 euro nell'ufficio del Presidente della Giunta il 22 giugno scorso, quando l'imponente scrivania con le zampe di leone (cambiata quel giorno stesso) era nel temporaneo possesso di Marquis. Brevemente: quel giorno lui, rientrato da Roma, informò l'allora questore di Aosta, Pietro Ostuni, che il suo segretario particolare Trevisan aveva rinvenuto i soldi occultati nella scrivania; il giorno dopo lo stesso Marquis commentò la vicenda spiegando che era 'lo strascico di un vecchio modo di fare politica" anticipando intuitivamente e idealmente l'apertura di un fascicolo penale contro il suo predecessore, Rollandin, che però aperto è rimasto poco e sul quale poi sono stati scritti gli stessi nomi di Marquis, Trevisan, Vierin, tutti accusati di calunnia perchè nel corso delle indagini sarebbero emerse contraddizioni, accuse, fraintedimenti, ritrattazioni, omissioni che apparantemente mettevano uno contro l'altro gli stessi Trevisan e Marquis circa la ricostruzione di quanto accaduto, minando la credibilità di ciascuno.

L'ha spuntata il secondo a scapito del primo, che non ha avuto modo di dimostrare direttamente la propria innocenza perchè scomparso prematuramente.

Ma non è detto che ciò non possa avvenire indirettamente in un futuro non così lontano perchè è bene, anzi è fondamentale, chiarire una cosa: il fatto che Trevisan possa aver 'falsato' la ricostruzione della vicenda mettendo così in cattiva luce l'immagine di Marquis; il fatto che Marquis possa aver fatto lo stesso con Trevisan (evenienza negata dagli investigatori della Digos e dal pm Ceccanti) e il fatto che Vierin possa aver mentito al pm raccontando quello che più gli pareva e 'dimenticando' artatamente il resto (circostanza che deve ancora essere provata), tutte queste possibilità non spiegano assolutamente chi e perchè ha messo quei soldi in quell'ufficio o perchè, viceversa, si è voluto far credere che questo sia realmente avvenuto.

E' possibile che Trevisan abbia cercato di far ricadere i sospetti su Marquis? In astratto è possibile, nel senso che visto il rischio di finire 'incastrato' in una vicenda intricata e squallida, ben più grande di lui, l'ex segretario particolare abbia cercato di uscirne intero e pulito. Ma è credibile immaginare un uomo come Donatello Trevisan, un fervente e fedele cattolico 'sociale', impegnato nella Croce rossa e nel volontariato umanitario, catechista laico, capo scout, che alla sera insieme alla moglie e ai figli recita la Compieta (l'ha fatto persino nell'ultimo giorno di vita, che pur stava male), è credibile immaginarlo a trafficare con persone capaci di prendere 25.000 euro e gettarli dalla finestra al solo scopo di realizzare non meglio precisate 'trappole' politico-giudiziarie? Ma ne ha mai conosciuta di gente così, uno come Donatello Trevisan? E se ne avesse conosciuta, non ne avrebbe avuto forse paura?

E lo stesso Marquis, perchè mai avrebbe dovuto rischiare di alzare un polverone illuminato per di più dai riflettori della stampa, quando aveva già tutto quello che gli occorreva, ovvero il governo della Regione in uno dei momenti di maggior debolezza di Rollandin?

Quanto a Marco Vierin, ormai fuori dai giochi in quell'estate dell'anno scorso, preso da incombenze economiche e familiari derivantigli anche e soprattutto dall'inchiesta penale sulle spese irregolari dei gruppi consiliari, si riesce davvero a vederlo imbastire trame così oscure? E con l'appoggio di chi, considerato che ormai aveva ben poco da offrire?

Insomma, ipotizzare la realizzazione di un piano così complesso ma soprattutto così aleatorio e dall'esito incerto (perchè quando organizzi una qualunque operazione illecita e poi la metti nelle mani della polizia, non ne hai più il controllo, puoi solo sperare che la stessa polizia cada nella tua rete) da parte dei tre indagati appare piuttosto improbabile o quanto meno assai bizzarro, quasi quanto lo era credere che potesse essere stato Augusto Rollandin a 'dimenticare' quei 25.000 euro nella scrivania e che lì sarebbero rimasti per mesi in barba alle donne delle pulizie, al nuovo Presidente, a segretarie/i vari e via di questo passo.

Ma allora, c'è anche una terza possibilità? Ovvero che ad orchestrare il piano - che con l'incendio al fienile di Verin ma soprattutto con l'inattesa morte di Donatello Trevisan (circostanza che lo designa tragicamente come autentica vittima sacrificale) ha assunto forme sempre più inquietanti - siano state persone mai nemmeno sospettate? Che non lo sono state finora e che potrebberlo non esserlo mai? La storia insegna che una terza opzione è sempre possibile. Ma anche in questo caso resterebbe da capirne il perché.

Lo stato delle indagini

Intanto oggi martedì 23 ottobre Marco Vierin si è recato in procura per rilasciare spontanee dichiarazioni. "Abbiamo fatto le dovute precisazioni in ordine alle telefonate con Donatello Trevisan e credo che la questione sia definitivamente chiarita. Adesso aspettiamo ovviamente le determinazioni della procura", ha dichiarato all'Ansa l'avvocato Claudio Soro, che assiste l'ex Presidente del Consiglio Valle.

All'esponente di Stella Alpina la procura contesta di aver reso "dichiarazioni palesemente mendaci" in merito ai rapporti con Donatello Trevisan, contestazione che è sospesa in attesa della definizione del procedimento principale.



Marco Viérin e Donatello Trevisan avrebbero avuto - secondo gli inquirenti - un rapporto di "carattere confidenziale". Ma, sentito come persona informata sui fatti il 29 agosto 2017 dal magistrato, Viérin dichiarò di "non essere mai andato a cena con l'ex segretario particolare e di averlo sentito poche volte per telefono, cinque o sei, massimo 10, nel corso degli ultimi due o tre anni, sempre per normali questioni di lavoro".

La procura in base ai tabulati ha ricostruito che il giorno precedente, il 28 agosto, i due si erano sentiti al telefono, come era avvenuto anche il 22 giugno, quando fu trovato il denaro nell'ufficio di presidenza. Secondo quanto si è appreso, le precisazioni di Marco Viérin hanno insistito anche su una carenza di ricordi dovuta forse a uno stato confusionale. Ieri Vierin ha partecipato al funerale di Trevisan, alla chiesa di Saint-Martin de Corléans. Era visibilmente scosso, ma parlando dell'ex segretario di Marquis ha detto ad alcuni conoscenti, "non eravamo amici nel senso stretto del termine, lo conoscevo superficialmente e in ambito politico; ci siamo visti forse due o tre volte in un anno, in circostanze di natura politica".