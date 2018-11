Felici per il pensionamento di Laura che lascia un vuoto nel reparto di ostetricia

Ha assistito migliaia e miglia di donne; si è presa cura di migliaia e migliaia di neonati; ha confortato chi soffriva; lo faceva sempre con il sorriso, la pazienza e attenzione. Il suo lavoro era una missione corroborata dalla vocazione di sostenere ilprossimo nei momenti di gioia ma soprattutto nei momenti dolorosi.

Tutto questo e tanto altro è Laura che raggiunta la pensione ha ceduto il campo ai colleghi e alle colleghe del reparto ostetricia di Beauregard che oggi dicono: “Ha sempre lavorato con noi, molto dolce e ci mancherà tanto, le auguriamo di godersi la meritata pensione perché se la merita”.

Poche parole che sgorgano dal cuore che testimoniano la stima e l’apprezzamento per Laura che: “Finalmente vai in pensione. Noi un pochino ti invidiamo ma allo stesso tempo ti ringraziamo per tutta la pazienza che hai avuto con noi sopportandoci amichevolmente”.

E Laura non sarà certo come i pensionati di Richard Armour che sono due volte stanchi: “In primo luogo è stanco di lavorare, poi, è stanco di non lavorare" (Richard Armour).

Laura sa che è la pensione che rende giovani, non il lavoro. E le colleghe salutano Laura così: “Da ora in poi ti auguriamo di divertirti facendo un sacco di risate, ma non dimenticare i tuoi vecchi compagni che restano al lavoro. Ci mancherai tantissimo”.

Ad majora Laura.