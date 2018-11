Crolla ala ex Montecatini a Saint-Marcel, nessun ferito

Verso le 19 di ieri un'ala inutilizzata dello stabilimento Ex Montecatini di Saint-Marcel è crollata. "La parte crollata si affaccia sulla Dora. Era pericolante, aveva una grossa crepa. Non risultano esserci persone coinvolte", ha spiegato all'Ansa il sindaco, Enrica Zublena. Un tempo industria chimica, lo stabilimento oggi appartiene a Vallée d'Aoste structure. Altre parti della struttura, considerate non pericolanti, sono da tempo utilizzate come deposito da Regione e Comune.



"Sono stato avvertito del primo crollo verso le 19, quindi mi sono recato sul posto e ho assistito al secondo, avvenuto circa mezzora dopo", ha aggiunto il vicesindaco, Mauro Hugonin. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e il Corpo forestale.



Oggi, martedì 23 ottobre, è previsto un sopralluogo di tecnici e proprietà.