Solidarietà di Marco Sorbara a Emily Rini 'Deve essere rispettata perchè donna ed eletta dal popolo'

“Da consigliere regionale dell’Uv esprimo tutta la mia solidarietà alla collega Emily Rini e sottolineo che mi dissocio con determinazione alle affermazioni di quella dirigente unionista che vorrebbe relegare una Consigliera regionale al ruolo di mamma che spinge una carrozzella”. E’ dura la presa di posizione di Marco Sorbara, Consigliere regionale dell’Uv e fino a luglio assessore comunale di Aosta alle pari opportunità e servizi sociali.

“Mi auguro che la dirigente – aggiunge Sorbara – abbia fatto quell’affermazione nella foga del dibattito e alla luce del momento che sta attraversando la politica valdostana”. “Non posso credere – prosegue Sorbara – che dietro a tutto questo ci sia la solita, vecchia idea che la politica, specie nei ruoli decisionali, non sia per le donne. La collega Rini ha ricevuto il consenso degli elettori e per questo, a maggior ragione, deve essere rispettata come donna ma anche perché eletta dal popolo”.