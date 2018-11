L'OPINIONE DI MAURO BACCEGA: Cosa vuol dire voler bene alla Valle d'Aosta?

Fin dall'immediato dopo elezioni ho sostenuto l'importanza di ritrovarsi in un progetto comune tra le forze autonomiste. Al congresso dell'Union ho voluto sottolineare quanto sia stato grave aver abbandonato la coalizione delle politiche. Ora che si sta' facendo un percorso serio che ha messo al centro il progetto e i movimenti politici autonomisti, c'è il rischio che chi non ha conoscenza dei percorsi politici e amministrativi possa fare dei danni.

Il momento è molto preoccupante. La maggioranza non c'è più. Bisogna riprendere il timone e proseguire lungo la rotta. Certo che se si comincia con i veti non si va da nessuna parte. Ho cercato di lanciare il messaggio che era necessario guardare al futuro. Vorrei vedere il popolo autonomista proiettato nel condividere un serio programma di rilancio e di sviluppo con l'obiettivo di rafforzare l'economia della nostra Regione.

Invece nel leggere le notizie che riguardavano alcuni interventi del Conseil Fèdèral mi fanno pensare che il mio appello non è stato recepito.

Deplorevoli le affermazioni di una dirigente dell'Union nei confronti della Collega Rini. Quando si attacca una mamma, in qualsiasi caso si deve mettere in conto che ci potrebbero essere delle reazioni. La reazione, da parte degli elettori che rappresento, è di forte indignazione e il Mouvement in questo momento non ha bisogno di questo. Si chiede coesione, si chiede solidarietà, si chiede di guardare oltre, per il bene della Valle e per il bene dei figli che voi mamme e noi papà stiamo coccolando.

Si è anche detto che non si deve andare a comporre una maggioranza a 18.

Valdostani di nascita e di adozione uniamoci in un contesto federato per contrapporci a tanta insufficienza e a tanto pressapochismo. Anche a 18 si può fare. Questo vuol dire voler bene alla Valle d'Aosta.

Concludo con i sinceri Auguri a Erik Lavevaz e all'intero Comité Fédéral, buon lavoro.