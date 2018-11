Lavevaz (Uv) replica a Rini, Laurette Proment ha tutta la mia stima

Ognuno è responsabile di quello che dice, evidentemente, ma solo se questo viene riportato in maniera corretta.

Laurette Proment durante il Conseil Fédéral di ieri ha fatto un intervento sulla situazione attuale a Palazzo Regionale, sottolineando l’inopportunità politica di una costituenda nuova maggioranza intorno all’Union Valdotaine che veda protagonista, con cariche di governo, chi ha utilizzato il nostro Movimento per essere eletta, lasciandolo e rilegandolo all’opposizione ancora prima della seduta di apertura del Consiglio Valle.

Per evidenziare poi come, secondo il suo punto di vista Emily Rini dovesse fare un passo indietro (posizione condivisa da buona parte del popolo unionista, visti gli impegni presi col Movimento), ha usato un accostamento al ruolo di mamma della consigliera, peraltro in maniera delicata come si confà al carattere della sig.ra Proment.

Appare evidente come non ci sia nulla di sessista (!?!?!) o concetti “pieni di odio e cattiveria” nelle parole della sig.ra Proment, ma solo una riflessione di opportunità politica.

Peraltro sarebbe quanto meno assurdo attribuire tali affermazioni ad una persona che ha dedicato la sua vita contemporaneamente al lavoro, all’attività amministrativa e politica, al volontariato fattivo ed alla crescita dei sui figli! In ultimo mi piace ricordare che la sig.ra Proment ha lavorato attivamente per anni proprio per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia, ad esempio all’introduzione delle tate famigliari in Valle d’Aosta.

Laurette Proment gode di tutta la mia stima ed il mio sostegno per essere la vera vittima di questa sterile polemica, partita da presupposti falsi.