I sindaci e gli amministratori locali nuovi capi dell'Uv

Assistere al Conseil fédéral post congresso è stato un po’ come partecipare ad un matrimonio dove tutti dimostrano serenità e allegria ma nei chiacchiericci vis a vis si scommette quando durerà il miele.

Se un tempo c’era un uomo che condizionava le scelte congressuali questa volta a far la parte del Leone sono i sindaci e gli amministratori locali. Basta scorrere l’elenco della composizione del Comité Fédéral: Erik Lavevaz, Sindaco di Verrayes; Davide Sapinet, Sindaco di Saint Nicolas; Guido Grimod (nella foto), ex sindaco di Aosta (la sua candidatura ha fatto sfumare quella di Bruno Giordano, che tra l’altro non era presente); Henry Calza, ex Sindaco di Châtillon, ma già lanciato per la riconquista del suo Comune, si sta riavvicinando al consigliere Jean Claude Daudry ed i nuovi rapporti Uv e Uvp lo favoriranno; Ornella Badéry, ex vice sindaco di Pont Saint Martin; Pierre Bonel, Sindaco di Arnad; Cristina Vuillermin assessore di Verrès; Osvaldo Chabod segretario comunale; il rappresentante dei Sindaci Grosjacques. Una presenza davvero forte quella dei sindaci che si può interpretare come una precisa volontà dell’Uv di tornare sul terrorio.

Di pù il Comité Fédéral è composto da unionisti ortodosi e questo fa ipotizzare che è intenzione di Erik Lavevaz rilanciare l’autonomia valdostana e la valdostanità e questo peserà sulle trattative per la formazione della nuova maggioranza in Regione che dovrebbe mandare a casa la Lega. L’elezione per acclamazione del Comité Fédéral ha fatto venire meno il dibattito politico anche se Aldo Cottino ha lanciato una provocazione proponendo che l’Uv entri in maggioranza dando l’appoggio esterno alla Giunta; ovvero l’Uv rimanga fuori dal Governo. Ma Cottino non ha spiegato più di tanto la sua strategia che è caduta nel vuoto.

Diametralmente opposto sul piano strategico l’intervento di Laurette Proment che ha invitato Emily Rini a “fare la mamma e spinga la carrozzella, che è già l’occupa abbastanza”. Senza la Rini che fa l’Uv?. E poi se gli strali della Proment li avesse proferiti un uomo sarebbe stato lapidato. Non a caso Jean Barocco (nella foto) ha colto la palla al balzo facendo uno dei po chi interventi con un fondamento politico. L’ex sindaco di Quart e primo dei non eletti dell’Uv, ha chiesto al Conseil “cosa vuol dire raggruppare gli Autonomisti, in un Consiglio regionale dove tutti si dicono Autonomisti, vuol dire aprire un confronto con la Lega”. Poi la sfida sull’ipotizzata ricomposizione unionista chiedendo al Conseil “cosa vuol dire raggruppare gli Autonomisti, in un consiglio regionale dove tutti si dicono Autonomisti, vuol dire aprire un confronto con la Lega, che comunque rappresenta una larga fetta dell’elettorato”.

E ancora: “Sulla ricomposizione unionista – ha aggiunto - vorrei sapere anche qui da chi si parte e dove si arriva, sono infatti tanti gli ex unionisti in Consiglio regionale”. Anche per questo Barocco ha sollecitato un ragionamento “su un progetto serio, frutto di mediazione, su un progetto politico serio con qualche numero in più di 18, ma bisogna farlo in fretta perché i bisogni ed i problemi della gente e del Popolo valdostano sono tanti e da affrontare in fretta”.

Infatti, a che serve diversamente la politica se non risolvere i problemi di una comunità? L’impressione è che ci sia qualcuno che viole tenere a bagno maria la Giunta Spelgatti fino al bilancio. Ma se questa è l’ipotesi su cui lavorano i 18 si rischia di perdere il treno perché la prima stazione sarà l’esercizio provvisorio che per la regione ed i Comuni sarebbe una catastrofe perché nemmeno i sindaci riuscirebbero a chiudere i bilanci non avendo certezza dei trasferimenti della Regione. (nella foto Giulio Grosjacque, rappresentatante dei Sindaci e dell'imprendiotria valdostana)

Erik Lavevaz si è preso ancora qualche giorno prima di riunione i nuovi organi dirigenti. Intanto il tempo passa. Quasi un mese dal congresso del 6 ottobre; paghiamo la Comtesse verte e la Valle è ingessata.