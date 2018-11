CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggi in stile valdostano a Doues, fr. Aillan

A Doues, in fr. Aillan, VENDESI ultimi 3 alloggi in un rustico che è stato completamente ristrutturato in stile valdostano risaltando la presenza di legno e pietra anche all'interno dei locali. TRILOCALE con area verde al piano terra e composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e seconda stanza a € 125.000. BILOCALE al secondo piano con tetto a vista e composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, balcone e cantina a € 95.000,00. MONOLOCALE al secondo piano con tetto a vista e composto da un unico grande vano, bagno, balcone e cantina a € 99.000,00. Essendo in fase di ultimazione tutti gli alloggi possono essere ancora personalizzati in base alle proprie esigenze. Riscaldamento autonomo con stufa a pellet canalizzata e con controllo remoto.