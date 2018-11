Riccardo Borbey responsabile Avuc rapporti Enti Locali

Potenzia l'attività l'Associazione Valdostana Utilizzatori e Consumatori (Avuc) presieduta da Rosina Rosset. Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Direttivo con all'ordine del giorno le linee guida per l'attività del 2019. Tra le decisioni più importanti la nomina di Riccardo Borbey, responsabile dei rapporti con gli Enti Locali, e di Giovanni Rovarey referente per la Bassa Valle.

"Il bilancio dell'attività svolta - ha commentato Rosina Rosset - è positivo sia per quanto riguarda gli iscritti che per quanto riguarda le pratiche che si sono chiuse con soddisfazione per i consumatori". Per il prossimo anno l'Avuc guarderà con attenzione agli strumenti informatici e loro rischi.

"Vogliamo - ha spiegato Rosina Rosset - responsabilizzare quanto più possibile i consumatori sull'utilizzazione delle energie alternative che consento, anche, notevoli risparmi". L'Avuc dedicherà alcune serate all'educazione alimentare con particolare attenzione alla lettura delle etichette e alle frodi alimentari. L'Avuc si occupata della tutela dei consumatori in tutti i settori: sanitari, economici e finanziari.

"Il 2019 - conclude la Presidente dell'Avuc - sarà l'anno in cui le Pubbliche Amministrazioni saranno stimolate perché promuovano una vera sburocratizzazione e perché pongano particolare attenzione alle problemi che hanno i cittadini a rapportarsi con gli uffici pubblici".