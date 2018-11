IN CUCINA CON CINZIA: Crostata di Halloween con cioccolato e latte di cocco

Ogni anno mi riprometto di non fare nulla per Halloween, perché ho sempre il timore di cadere nella banalità, ma poi i bimbi vogliono festeggiare, si preparano le festicciole con gli amici ed ecco che trovo lo spunto giusto. Questa crostata di Halloween con cioccolato e latte di cocco, nasce dopo la visione per la decima volta consecutiva del dvd del cartone animato Hotel Transilvania. Ho avuto le visioni di mostri (divertenti, sia chiaro) per giorni, tanto che i fantasmi sono finiti anche sul dolce! Per la crema non ho avuto dubbi, latte di cocco e cioccolato fondente sono un connubio top!