Alle biblioteche di Arvier e Verres corsi di formazione per tutti

La biblioteca di Arvier, in collaborazione con l’English Centre, organizza dei corsi di inglese di livello base e intermedio. I corsi si svolgeranno il venerdì dalle 18,00 alle 19,30 per un totale di 10 lezioni ogni corso. Il corso di livello base si svolgerà dal 9 novembre 2018 al 25 gennaio 2019, le iscrizioni termineranno martedì 30 ottobre 2018. Il corso di livello intermedio si svolgerà dal 1° febbraio al 5 aprile 2019, le iscrizioni termineranno martedì 22 gennaio 2019. I corsi verranno attivati con un minimo di 8 iscritti e un massimo di 20 e la quota del pagamento verrà definita al termine delle iscrizioni e comunicata ai partecipanti iscritti. Per informazioni e iscrizioni chiamare in biblioteca al numero 0165/99279 entro la data del termine delle iscrizioni.

Orari di apertura della Biblioteca di Arvier

Mar – 14,30 – 18,00

Gio – 14,30 - 18,00

Ven – 9,00 – 12,00

L'Amministrazione comunale di Verrès organizza un corso di informatica:

CITTADINI 4.0 - INTERNET A PORTATA DEL CITTADINO.