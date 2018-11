Aosta: Sì della Giunta comunale al completamento lavori case Erp di via Elter

Via libera ai lavori di ottimizzazione dell’impianto idrico-sanitario ed elettrico del nuovo complesso Erp realizzato in via Elter ad Aosta nell’ambito dell’intervento sperimentale Contratto di Quartiere 1.

In particolare, la Giunta comunale ha approvato il progetto redatto dallo studio 'Energie' per una spesa complessiva di 32.500 euro.

L'atto licenziato dall'Esecutivo permetterà, una volta affidati, di avviare quanto prima i lavori, considerata la necessità di trasferire nel più breve tempo possibile le famiglie attualmente residenti nei grattacieli di via Elter e Capitano Chamonin nel nuovo complesso residenziale, dopo che nell’ambito dei collaudi tecnici degli impianti erano emersi problemi di pressione e portata idrica oltre alla necessità di installare alcuni quadri elettrici a protezione delle utenze comuni e un interruttore automatico a protezione della linea di centrale termica.