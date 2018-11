A. Bertin (Impegno Civico), 'quanti soldi spesi per un ospedale che non c'è'

"Spesi 60 milioni in 10 anni, e nessuna soluzione concreta". Comincia così un post del consigliere regionale di Impegno Civico, Alberto Bertin, sui lavori all'ospedale Parini di Aosta.

"In un consiglio regionale alle prese con l'ennesimo psicodramma della maggioranza e dalle manovre per costituirne una nuova - spiega Bertin - ho presentato un'interrogazione per sapere quanti soldi si sono spesi in ristrutturazioni del vecchio ospedale di viale Ginevra".

In questi dieci anni, ricorda il consigliere, "sono stati spesi ben 60 milioni circa, una cifra enorme. Se ci aggiungiamo 14 milioni in progetti e varie attività preliminari per l'ampliamento in via Guedoz, che al momento non hanno prodotto niente, possiamo dedurne che i problemi di finanziamento per la costruzione di un nuovo ospedale fuori città sarebbero già stati in buona parte risolti".

"Purtroppo, però -prosegue Bertin - la situazione è questa, non abbiamo un nuovo e moderno ospedale ma abbiamo speso una cifra astronomica in ristrutturazioni e progetti per un ampliamento mai realizzato. Al momento non si sa nemmeno se e quando si potranno iniziare i lavori di ampliamento in via Guedoz e con quali soldi (costerebbe oltre 100 milioni)".

Per l'esponente di Impegno Civico "a pagare per questa situazione, purtroppo, sono i cittadini sia in termini economici che di servizi. Dieci anni di lavori in corso in ospedale con disagi per i pazienti e ricadute sulla qualità dell'assistenza sanitaria. Ognuno è in gradi di farsi un'opinione su questa 'tragica vicenda' e sulle responsabilità di certa politica".