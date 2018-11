Nus: E' una foresta da 'disboscare' subito, l'alveo del torrente Saint-Barthélemy

Sono trascorsi 18 anni dall'alluvione dell'ottobre 2000 e a Nus, uno dei paesi valdostani più colpiti dalla devastazione, il ricordo di quei tragici giorni è ancora vivo e fa male.

Ecco perchè “non ci rendiamo conto di come sia possibile – affermano alcuni residenti – che com'era già accaduto in passato l'alveo e le sponde del torrente Saint-Barthélemy, che 18 anni fa esondò portandosi via il centro del paese e qualche abitante, oggi siano nuovamente in queste condizioni di evidente, e pericoloso, abbandono”.

Com'era già accaduto nel 2013, in diversi tratti erbacce, arbusti e alberelli invadono sia il letto del torrente sia le sponde, creando una sorta di 'resistenza' naturale all'acqua che, sostengono gli abitanti della zona, potrebbe essere molto pericolosa in caso di pioggia abbondante, oltre a costituire a livello estetico un pessimo biglietto da visita turistico per il comprensorio di Nus.

"Occorre un'immediata corvée per ripristinare l'alveo - insistono i neveuntzes - e garantire così la sicurezza, anche perchè da troppo tempo non piove e in caso di forti precipitazioni temiamo il concreto rischio di esondazione".