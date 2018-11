Brissogne: Arrivati 650 mila euro per riparare i danni alluvionali dell'agosto 2017

Accolta in toto la richiesta dello stato di calamità inoltrata allo Stato dal Comune di Brissogne per riparare i danni causati dall'alluvione che colpì il territorio nell'agosto scorso. Il sindaco, Bruno Menabreaz, ha reso noto durante i lavori del Consiglio Comunale che l'Amministrazione ha ricevuto un finanziamento di 650 mila euro destinati a riparare i danni, ovvero a ripristinare aree devastate dall'acqua e riqualificare alcune strutture particolarmente danneggiate.

Equamente ripartite, le somme saranno utilizzate per la messa in sicurezza del territorio, in particolare sarà realizzato un muro deviatore della valanga di Val Moudzou, lungo la strada Ayettes-Chaney; poi saranno avviati altri interventi di consolidamento sponde e rifacimento dei salti di fondo del tratto terminale del torrente Les Laures, oltre alla ricostruzione del ponte a monte della briglia di Vaud. L’assessore al Bilancio, Italo Cerise, ha poi illustrato all’Assemblea la terza variazione al Bilancio di previsione 2018/20. Il totale della variazione ammonta a 135.727 euro.

Sono previsti 17.800 euro per la sistemazione del portone del garage municipale, l’acquisto di attrezzatura per la cucina delle scuole, l’acquisto di materiali per cantieri oltre alla quota da versare all’Unité Mont Emilius per la progettazione della pista ciclabile. Sono stati aggiunti 17.200 euro nelle spese correnti per il saldo dei contributi all’Unité Mont-Émilius, per una variante al Piano regolatore e per il piano di Protezione civile.

L’assessore Cerise ha evidenziato che sono stati tolti 150 mila euro a causa della mancata vendita delle azioni della Società Autoporto Valle d’Aosta Spa, di cui il Comune detiene l’1%. In aggiunta, Cerise ha comunicato che il Comune non utilizzerà gli spazi finanziari che aveva richiesto per i parcheggi nelle frazioni Le Moulin e Chesalet e per la sistemazione della piscina in località Les Iles. Sul punto, la minoranza si è astenuta dal voto.