FORMICA'S DAY, UNA FAMIGLIA ALLARGATA

Sabato scorso, 20 ottobre, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta, si è svolto il tradizionale incontro con il prof. Orlando Formica Garante del Contribuente per la regione Valle d’Aosta, in occasione del Suo compleanno.

Ai tavoli sedeva una significativa presenza del sociale oltre agli ex allievi del Professore. Un calore umano travolgente, cori da stadio, abbracci. Sono pervenuti oltre 150 messaggi da ex allievi impegnati nel lavoro e nella famiglia. C’era in sala una rappresentanza degli attuali studenti dell’ istituto per ragionieri “Manzetti” di Aosta.

Formica li ha invitati tutti a parlare, ecco la sintesi: “abbiamo voluto incontrare il Professore, un formatore di tante generazioni di valdostani”. Poi “siamo qui anche per incontrare gli attuali ragionieri che sono una forza importante per dare vitalità alla nostra comunità”. Formica rivolgendosi agli insegnanti presenti ha detto:” saluto Voi odierni educatori delle nuove generazioni”.

C’è stato un momento che vogliamo segnalare : si è presentato alla festa uno studente del primo anno del Manzetti: ”ho voluto essere presente perché di noi ragazzi non tutti si occupano, non sappiamo cosa ci riserva il futuro nel lavoro”. Il Professore nel prendere la parola ha affermato: ”ho raggiunto un’alta vetta, guardo il Monte Bianco, il Cervino, il Rosa e mi incammino verso vette più alte. Percorro la strada in salita sorretto dal vostro affetto che mi spinge a proseguire. Infatti domani andrò a Roma a parlare, poi a Bari per un intervento nel campo tributario ed infine a Reggio Calabria, la mia terra natale”.

La bella serata si è conclusa elevando i calici e gustando la squisita torta confezionata dalla pasticceria “Giorgi”. Il pasticciere sul dolce ha riprodotto le copertine del codice civile e tributario il tutto sormontato da un busto di cioccolato raffigurante il festeggiato.