IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ CHATRIAN O MARQUIS @

Oltre 4 secoli fa, mentre le corone di Francia e di Spagna si fronteggiavano per la supremazia in Europa e nel nuovo mondo, i prìncipi e i duchi italiani, la classe politica del tempo, gretti, rissosi e municipalistici, incapaci di pensare ad un futuro di prosperità, si appoggiavano o meglio si mettevano a disposizione dell'una o dell'altra potenza pur di salvare un minimo di potere entro le mura della loro cittadella.

Allora fu coniato il proverbio "o Franza o Spagna, purché se magna" attribuito a Guicciardini, che era stato prima come ambasciatore di Firenze in Spagna presso la corte di Ferdinando il Cattolico e poi, tornato in patria, aveva propugnato, con l'accordo di Cognac del 1526, un'alleanza con i francesi per fermare lo strapotere di Carlo V e salvaguardare un po' di indipendenza della penisola italiana.

In Valle d'Aosta siamo a ai tempi di Francia o Spagna purché se magna'. La situazione politica è disperata; classe politica gretta, rissosa e populista, incapaci di pensare ad un futuro di prosperità. Gli autonomisti è tempo che si sbrighino a mandare a casa la Comtesse verte. Chatrian o Marquis l'importante è toglierla da lì.

***********

