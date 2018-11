Ha più metri quadrati di verde per abitante al mondo; sorge su quattordici isole nel cuore di un arcipelago sul Mar Baltico. Ci si divertono soprattutto giovani e giovanissimi.

Non proprio una novità: la città di governo, rientra nel circuito di molte compagnie low cost…

E’ Stoccolma: bella, facile, attraente «dove è possibile pernottare, in doppia, nel centro cittadino a partire da 67 euro - prima colazione inclusa (Rex Petit Hotel, wifi gratuito) - con tanto di facilities rappresentate da sauna e sala fitness al prospiciente Hellsten Hotel, aperto dal fotografo ed etnologo Per Hellsten».

A sole due fermate di metrò (fermata di Rådmansgatan) dalla stazione centrale, la struttura di Luntmakargatan 73 è rinomata per le sue ricche e complete colazioni di specialità svedesi, servite nell’amena sala da pranzo della ‘struttura parallela’ del Rex Hotel. Albergo rinnovato all’interno di un edificio del 1866; luogo classico, con tanto di galleria d’arte e collezioni di oggetti e mobili etnici e un cortile gårdshuset.

Nell’incanto di ‘Stockholm’ - isola su palafitte - con quel suo unire di testimonianze del passato e realizzazioni urbanistiche davvero avveniristiche, in un ideale di vita culturale, spettacoli musicali e teatrali.

Ma è Gamla Stan, nella Città Vecchia, e cioè all’ombra del Palazzo Reale e della Storkyrkan (la Cattedrale), che si può assistere alle migliori opere e operette in cartellone o a divagazioni folk nei music-café.

Stoccolma piace, al pari della birra Ceres e dell’Ekopark. Ben venga, allora, l’idea di un salto in questa città del mito, del fato e del destino; la sua inimitabilità nordica e quella luminosità nascosta dentro personaggi e genti ultrasensibili ha attratto - e attrae - personaggi dello spettacolo e non.

L’invitante Stoccolma, dove la Casa Reale svedese possiede dieci castelli, continua a essere meta seducente tra le capitali del Nord; a proposito: ogni giorno dell’anno, dal 1500, nella Città Vecchia, si svolge il tradizionale cambio della guardia a Palazzo Reale: una delle attrazioni più seguite dai turisti che, a volte, assistono alla cerimonia al ritmo della musica degli Abba.

Notizie in valigia

Come andarci. In aereo, sulle ali di SAS (Scandinavian Airlines System), da Milano e da altre città italiane.

Dove mangiare. Leijontornet Restaurant, Brasserie Sturehof, Bistro Ruby, Hanoi.

Dove dormire. Rex Petit Hotel, Rex Hotel, Hellsten Hotel.

In cucina. Gravad lax, salmone marinato, artsoppa, zuppa di piselli gialli, smörgåsbord, pranzo-buffet a base di piatti (caldi e freddi) di renna affumicata, burro, pesce, formaggi, verdure, soufflé di funghi e moltissime varietà di pane. Nota: per pranzare bene e a prezzi contenuti (sui 15 euro ndr), basta cercare i cartelli davanti ai ristoranti con la scritta dagens rätt che, in svedese, significa ‘il piatto del giorno’.

Richiami turistici. Le sorprese di Gamla Stan (c’è il Palazzo Reale, e non solo) e dell’adiacente isoletta di Riddarholmen. Il parco Kungliga con i suoi musei, il luna park e il vascello reale. Monte Skinnarviksberget (belvederi) e via Fjällgatan. Da non perdere: il Fotografiska, il museo fotografico della città, con immagini iconiche di personaggi famosi. E poi: il National Museum, il centro per architettura e design ArkDes, l’Historiska (il Museo storico) e il Moderna Museet (Museo d’arte contemporanea). Kungsholmen e il vicino arcipelago di Roslagen (comprende 13 mila isolette con aquile marine e foche e un parco nazionale). Importante! Dotarsi di tanto di ‘Stockholm Card’ presso l’ufficio di informazioni turistiche o su:www.stockholmtown.com/stockholmcard. La tessera concede, tra l’altro, l’ingresso gratuito a 80 musei, giri in battello free e corse gratuite sulle linee SL.

Acquisti. Al mercato del design ‘Street’. Zona Södermalm. Articoli insoliti, vetri artistici, complementi d’arredo, antiquariato . Abbigliamento svedese di marca alla Brunogallerian.

Info. Stockholm Visitors Board, Hamngatan 27, 10327 Stoccolma, tel. 0046.8.50828508.