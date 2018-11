Una folla commossa ha reso l'estremo saluto a Donatello Trevisan

Il mondo del volontariato, dell'associazionismo cattolico e laico, dello scoutismo valdostano; poi amici, conoscenti, colleghi di lavoro. Una folla commossa si è unita oggi al dolore dei familiari di Donatello Trevisan, 44 anni, funzionario di Finaosta, morto per infarto da crepacuore la notte tra venerdì e sabato scorsi. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Saint-Martin de Corléans ad Aosta, ampia e accogliente ma non abbastanza da contenere le centinaia di persone che hanno voluto rendere l'estremo omaggio a Donatello. Venerdì, "un'ora prima della sua morte - ha detto dal pulpito il parroco Don Albino Pietro Linty Blanchet - avevo letto nella Bibbia il salmo 87, il terribile salmo 87, in cui quasi si identificò. Donatello non sapeva che sarebbe stato il suo ultimo salmo".

Il salmo 87 recita: "Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre".

Dipendente della Finaosta spa, Trevisan era molto conosciuto nel mondo del volontariato valdostano, anche per il suo impegno nella Croce rossa di cui era stato prima commissario e poi presidente regionale. Nel 2010 è stato anche consigliere comunale di Aosta; dal 2006 al 2008 fu segretario particolare dell’allora presidente del Consiglio Valle, Ego Perron e nel 2017 svolse medesimo incarico per il presidente della Giunta, Pierluigi Marquis. Ha lasciato la moglie Claudia, due figli, Xavier e Nicole e i fratelli Nicola e Tiziano, quest'ultimo presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti e responsabile della comunicazione della Centrale unica del soccorso.

Donatello Trevisan era rimasto coinvolto nell'indagine sul presunto ritrovamento di 25.000 euro nell'ufficio della Presidenza della Giunta, avvenuto nel giugno 2017. Era indagato per calunnia, accusa per la quale si è sempre dichiarato innocente e che, secondo quanti gli erano vicino, gli aveva provocato ansie e prostrazione.