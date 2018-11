Donnas: Opposizione accusa 'piano di emergenza comunale dimenticato nel cassetto'

In questi giorni è vivo il ricordo dell’alluvione che 18 anni fa ha colpito duramente Donnas provocando una vittima e danni per milioni di euro, oltre a rinnovare la vicinanza a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, così come la riconoscenza verso tutti coloro che si sono impegnati ad intervenire in prima persona, abbiamo voluto verificare, nei fatti, se a Donnas, quella tragedia non è finita nel dimenticatoio.

"Purtroppo - spiegano i coniglieri del gruppo LIbertà e Partecipazione - oltre al cronico problema della mancata manutenzione e pulizia dei torrenti e del taglio delle piante nella Dora Baltea (repetita iuvant sed continuata secant), ciò che è emerso, e che come molti cittadini temevano, è che il Piano di emergenza comunale, cioè il principale strumento che il Comune ha per garantire la sicurezza e l’incolumità della popolazione in caso di calamità naturale, è per incuria diventato carta straccia e giace dimenticato in fondo ad un cassetto".

E come non si stanca mai di ripetere il Capo Dipartimento della Protezione Civile italiana “un Piano di emergenza comunale lasciato nei cassetti e che non è conosciuto dalla popolazione, è perfettamente inutile”. Ed ciò che è accaduto a Donnas, sul sito web del Comune c’è pubblicata una vecchia sintesi del Piano di emergenza per famiglie, allevatori e imprese che è errata e inattuabile, vengono affidate procedure vitali e responsabilità nella catena di comando (ad es monitoraggio territorio e evacuazione delle persone) a figure come i responsabili/volontari di zona, circa 30 persone, i cui nomi sono rimasti delle caselline vuote.

"Allo stesso modo - sottolinea il capogruppo Fabio Mara - in tutti questi anni non è mai stata messa in atto tutta quell’attività che oltre ad essere prevista dalle leggi vigenti, rappresenta un presupposto indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del Piano d'emergenza".

Per l'opposizione, infatti, "occorreva distribuire alla cittadinanza una sintesi operativa del Piano, organizzare campagne educative atte a far comprendere i contenuti dello stesso ed i comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, effettuare periodicamente delle esercitazioni, prove di evacuazione, in questi tre anni nulla è stato fatto. E’ purtroppo una lezione che sovente facciamo fatica a imparare e che è invece sempre determinante, è l’importanza della prevenzione, la cura del territorio, dell’alveo della Dora Baltea e dei propri torrenti e soprattutto la necessaria attenzione alla formazione della cittadinanza, affinché ognuno di noi sia sempre più consapevole dei potenziali rischi e sappia cosa fare nel disgraziato caso che certi eventi si ripetano".