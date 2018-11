COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Mouv, grave mancata nomina Partitetica

MOUV’ ritiene grave e irresponsabile la mancata nomina dei componenti la commissione paritetica. Sarebbe doveroso che, chi si è opposto durante la conferenza dei capogruppo alla nomina, spiegasse chiaramente ai valdostani se si tratta dell'ennesima manovra tesa al voler bloccare tutto, per dire poi che la colpa è di questo governo (e di chi ancora coerentemente come noi lo sostiene), o se è in attesa di una nuova maggioranza per procedere ad altre nomine.

In ogni caso si tratta della dimostrazione di come per qualcuno il benessere collettivo passa in secondo piano. Considerato che la Commissione è un organismo finalizzato a trovare una sintesi risolutiva tra posizioni ed interessi potenzialmente diversi tra la Regione autonoma e lo Stato, MOUV’ auspica che si proceda al più presto alla nomina dei rappresentanti della Valle d’Aosta.