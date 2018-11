IN CUCINA CON CINZIA: Pane con farina di segale e semi di zucca

In un recipiente, unite la farina di segale e quella di tipo 1 (è una farina meno grezza della 00 perfetta per panificare) aggiungete i fiocchi di germe di grano o se preferite i fiocchi di avena il sale e il lievito di birra secco. Aggiungete l’olio extravergine di oliva ed impastate con le mani (nulla vi vieta di utilizzare un’impastatrice o un robot), poi aggiungete l’acqua e impastate per circa 10 minuti. Per quanto riguarda l’acqua, attenzione a versarla tutta assieme, è possibile che non serva tutta o che invece ne serva di più, aggiungetela quindi un po’ alla volta.

Coprite l’impasto con un canovaccio umido e lasciatelo lievitare per 3 ore in forno con solo la lucina accesa. trascorso questo tempo, impastate nuovamente e disponete l’impasto in uno stampo da plumcake foderato di carta forno, cospargete un po’ d’acqua sulla superficie e distribuite i semi di zucca, poi lasciate lievitare per un’altra ora.