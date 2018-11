Aosta: Piazza Bruno Salvadori allagata da canale Ru Meyran

L'allagamento di piazza Bruno Salvadori dei giorni scorsi non è stato causato dalla rottura dell'acquedotto ma dal canale irriguo “Ru Meyran” del Consorzio Irriguo “Mère des Rives”. Lo precisa il dirigente Marco Framarin che in seguito all'intervento dei Vigili del Fuco ha provveduto a chiudere la paratoia. Le cause dell'allagamento sono ancora in via di chiarimento.