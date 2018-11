Motociclista francese muore al colle G.S. Bernardo

Un motociclista francese di 52 anni è morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questa mattina sul versante italiano del colle del Gran San Bernardo. La vittima è caduta per cause ancora da accertare nel comune di Saint-Rhemy-En-Bosses. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Aosta, il motociclista è deceduto nel pomeriggio. Sull'accaduto indagano i Carabinieri. (ANSA).