Metiers au Bourg 2018 a Saint-Pierre: un successo targato Pro Loco, Comune e Confcommercio VdA

Un successo, a Saint Pierre, la seconda edizione di Metiers au Bourg che si è svolta ieri, sabato 20 ottobre e alla quale ha preso parte attiva Confcommercio VdA. Oltre 3000 presenze alla manifestazione ideata dalla Pro Loco e dal Comune di Saint Pierre: parcheggi occupati alla massima capienza, esercizi commerciali presi d'assalto, gelati terminati prima del previsto (qui ha collaborato anche la strepitosa, calda giornata di ottobre) Commercianti e clienti più che soddisfatti.

"Un ringraziamento di cuore al sindaco di Saint-Pierre, Paolo Lavy e al suo infaticabile vice, Ermanno Bonomi - ha commentato Giuseppe Sagaria, presidente Ascom e vicepresidente vicario di Confcommercio VdA - per aver organizzato, con la collaborazione dello staff della nostra associazione e con i nostri associati un evento decisamente all’altezza delle aspettative".

Le tante iniziative di Métiers au Bourg 2018 hanno avuto realmente grande successo di pubblico e partecipanti, dalle animazioni per bambini allo street food, dalle visite in calesse ai voli in mongolfiera. Molto apprezzate le visite guidate, che hanno permesso di conoscere il paese nelle sue molteplici sfaccettature e di ammirare gli angoli più caratteristici ed affascinanti, organizzate dalle guide dell’Associazione culturale DidaCulture di Cinzia Joris.

Se lo scorso anno era stato scelto il lancio delle torte in faccia agli amministratori locali, un modo credo originale di mettersi in gioco e sdrammatizzare i ruoli,quest'anno il file rouge dell'evento era 'Saint-Pierre come non l’hai mai vista', ovvero la 'visita' del borgo dall’alto su una mongolfiera: iniziativa gradita da grandi e piccoli.

Il centro del paese è rimasto chiuso al traffico ed è stato possibile pranzare scegliendo fra l’offerta di street food, gli stand degli agricoltori di Campagna Amica di Coldiretti o ancora portandosi un proprio cestino da pic-nic.

Pro Loco, Comune di St-Pierre e Confcommercio Vda hanno dimostrato ancora una volta che, creando le giuste condizioni, è ancora possibile coinvolgere la comunità valdostana in eventi capaci di unire divertimento, cultura e rilancio dell'economia di prossimità.