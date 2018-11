Conclusa positivamente transazione Vivenda-UilTucs per lavoratrice licenziata

Licenziamento annullato, ripresa immediata dell’attività, riduzione orario di lavoro, impegno a fare il punto ad aprile del prossimo anno. Sono i punti principali dell’accordo raggiunto tra UilTucs e Vivenda che nei giorni scorso si sono si sono incontrati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Soddisfazione è stata espressa da Raffaele Statti, segretario UilTucs che commenta: “E’ positivo quando si riescono a rendere esigibili i diritti dei lavoratori”.

La vertenza risale ai mesi scorsi quando la lavoratrice occupata nel comparto ristorazione collettiva, che opera all'ospedale di Aosta, a causa di un grave infortunio si era messa in malattia e, successivamente, l’azienda non ritenendola in grado di svolgere le mansioni che doveva svolgere, aveva preannunciato il licenziamento. Il sindacato ha contestato il comportamento della Vivenda, non solo sul piano umano, ma anche sul rispetto contrattuale.

“In simili casi – spiega Statti - tenendo conto dei sintomi provocati dall'infortunio alla lavoratrice e della riduzione della capacità lavorativa, un'azienda con oltre 3.800 dipendenti, la collocazione compatibile con l'handicap del soggetto è possibile trovarla”.