Aoste: Maire Centoz et assesseurs au Grand Bivouac d'Albertville

Une délégation de la Commune d'Aoste, guidée par le maire Fulvio Centoz, à participé l'inauguration de la 17ème édition du festival Le Grand Bivouac au calendrier à Albertiville jusqu'au 21 octobre. La cité albertvilloise est liée à Aoste par une ''Charte d'amitié'' signée en 1999.



''L'objectif - a souligné le syndic Centoz - est de renforcer la coopération entre les deux villes pour parvenir à un véritable jumelage''. A ses côté le maire adjoint Antonella Marcoz et les assesseurs Delio Donzel, Carlo Marzi et Andrea Paron.



Installé au cœur d'Albertiville, véritable poumon du festival avec ses trois salons Voyage, Livre et Artisanat, ce sont près de 4000 mètres carrés d'installations pour déambuler à la découverte de son futur voyage, sa future lecture et bien d'autres découvertes. Bref le voyage sous toutes ses formes et toutes ses coutures.