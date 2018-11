IN CUCINA CON CINZIA: Riso venere con zucca e fonduta di fontina

Il colore arancione della zucca, in contrasto con il nero del riso venere è il motivo principale per cui ho preparato questo riso venere con zucca e fonduta di Fontina. Lo so, sembra un motivo banale, ma devo ammettere che la mia audacia è stata ripagata con un tripudio di sapori davvero sorprendente e assolutamente ideale per questo periodo dell’anno in cui si ha voglia di gusti più intensi e caldi. Approfittiamo dell’abbondanza di zucca per preparare questo piatto semplicissimo e davvero goloso, che sono certa vi farà fare davvero bella figura!