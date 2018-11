Aosta: viabilità modificata in via Festaz

Per consentire la sopraelevazione in sicurezza di materiale destinato alla sede della società Finaosta con un autocarro munito di piattaforma aerea, tramite un’ordinanza sono state istituite per oggi le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale via Festaz, nel tratto compreso tra via Ribitel e avenue du Conseil des Commis:

chiusura al transito veicolare della corsia nord;

senso unico di circolazione con direzione Est-Ovest, con contestuale revoca del doppio senso di circolazione;

obbligo di svolta a destra, verso avenue du Conseil des Commis, per i veicoli in circolazione su via Festaz con direzione di marcia Ovest-Est;

obbligo per i pedoni di transitare sul marciapiede situato sul lato sud di via Festaz;