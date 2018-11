Ultima domenica 'calda', poi l'autunno arriva davvero

E' agli sgoccioli anche in Valle d'Aosta il caldo anomalo che ha quasi trasformato questo primo mese d'autunno in un prolungamento dell'estate. Quello di sabato 20 e domenica 21 ottobre è infatti a parere dell'Ufficio meteo regionale l'ultimo fine settimana che può ancora dirsi 'caldo': da lunedì, infatti, le temperature dovrebbero scendere fino a 7-10 gradi a causa di un vortice freddo proveniente dall'Europa orientale che causerà anche temporali sparsi specialmente al Sud. Dopo un weekend che si annuncia dunque all'insegna del sole e delle temperature miti, con punte di 26 gradi sui versanti tirrenici, la prossima settimana sarà finalmente caratterizzata da un clima più autunnale. Per la giornata di domenica 21 ottobre è previsto cielo prevalentemente soleggiato con temporanee velature e qualche cumulo. Temperature: in lieve rialzo. Pressione: in lieve calo.