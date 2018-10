OGGI sabato 20 ottobre sainte Adeline sainte Aline

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 20 ottobre

Aosta, Santuario dell'Immacolata - ore 20.45

Veglia per la Giornata Missionaria Mondiale

Domenica 21 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre - ore 10.30

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Ordinazione diaconale di Paolo Viganò

Lunedì 22 ottobre

Trino Vercellese - mattino

Partecipazione al Consiglio OFTAL

Seminario Maggiore - ore 18.00-22.00

Consiglio Pastorale Diocesano

Martedì 23 ottobre

Pianezza - mattino

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 24 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 18.00

Incontro con i cresimandi dell'Immacolata

Venerdì 26 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Dott.ssa Maria Rita Pitoni, "Ripartire dalla scuola per far ripartire una comunità"

Sabato 27 ottobre

Ospedale Parini - ore 16.00

S. Messa

Domenica 28 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 18.00

S. Cresime

Martedì 30 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 31 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

