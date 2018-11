COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Mouv continuerà la battaglia

In questi giorni piuttosto confusi e turbolenti, il Mouv' intende fare chiarezza in merito alla sua posizione. Con onestà e coerenza abbiamo voluto e sostenuto l'attuale maggioranza, anche quando altre linee e scenari politici sembravano delinearsi all'orizzonte.Nonostante i numerosi ostacoli, Mouv', insieme a parte della maggioranza, è sempre stato coerente con gli impegni presi nel programma di governo.

Con la questione del Casinò abbiamo impedito che altri soldi dei valdostani fossero gettati alle ortiche! Vogliamo sottolineare ciò, proprio perchè la questione Casinò è il nodo di tutta la faccenda politica pietosa a cui stiamo assistendo.

Non sappiamo cosa accadrà in futuro ma l'unica certezza che abbiamo è che Mouv' continuerà la sua battaglia, nelle aule del Consiglio, in Giunta, per strada, nelle piazze, ovunque, finché questo vecchio sistema verrà scardinato.

Il Consiglio di Mouv'.