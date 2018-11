Poltrone autonomiste

Ma perché loro? Il risultato elettorale non conta proprio niente?

O è perché come presidenti fanno meno danni che come assessori? Uffa (Panta Rey)

E’ morto Donatello Trevisan, già segretario particolare del Presidente della Giunta ai tempi del Governo Pierluigi Marquis e Albert Chatrian (nota di cronaca).

Le considerazioni di Panta Rey e la morte di Donatello Trevisan obbligano a riflettere tutta la classe politica valdostana e soprattutto chi si accinge a dare alla Valle d’Aosta un nuovo governo.

Donatello Trevisan era implicato nell’inchiesta per il ritrovamento dei 25mila euro nella scrivani di Marquis. Con la morte di Donatello Trevisan sul giallo dei 25mila euro rimangono più ombre che luci. Marquis fu indagato per calunnia ma poi la sua posizione fu archiviata. Nell’inchiesta rimane coinvolto Marco Vierin esponete di spicco della Stella alpina che recentemente ha visto il suo fienile divorato da un incendio.

E’ di attualità la riflessione di Panta Rey: “Ma perché loro? Il risultato elettorale non conta proprio niente?

O è perché come presidenti fanno meno danni che come assessori? Uffa”.

Panta Rey si riferisce alle indiscrezioni che rendono conto di una competizione per la Presidenza della Giunta tra Albert Chatrian e Pierluigi Marquis che da assessori non hanno certo brillato e la vicenda casino è sotto gli occhi di tutto. I due avevano assicurato che con il loro Piano industriale scritto da Giulio Di Matteo la casa da gioco avrebbe spiccato il volo è invece è sempre più rasoterra.

Ma perché loro? Si chiede a ragione Panta Rey. Infatti non hanno alcun titolo per rivendicare il diritto di prima scelta. Chatrian farebbe bene aspettare la conclusione del suo processo penale per l’utilizzo dei fondi dei gruppi che in secondo grado si è chiuso con una condanna a suo carico e che la Corte d’appello su sentenza della Cassazione deve riesaminare.



Pierluigi Marquis appartiene alla Stella alpina che non è la forza di maggioranza relativa nell’ipotetica coalizione autonomista tra Uv, Uvp, Alpe, Stella alpina, PnV. Stella Alpina ha nella sostanza perso due consiglieri, rispetto alla precedente legislatura. A tonificare l’edelweiss ci ha pensato il PnV di Antonio Fosson e Claudio Restano che hanno conquistato due seggi.

Per logica politica il primo incarico esplorativo spetterebbe all’Uv, forza di maggioranza relativa, che è però dilaniata da contrapposizioni interne tra i vari pretendenti al guida della Regione. Non si è ancora capito quale ruolo giocherà il neo Presidente del Leone rampante ancora impegnato a formare la squadra di governo del movimento, ma che ha già messo il paletto: il primato delle forze politiche rispetto ai consiglieri regionali.

Dunque? All’orizzonte solo confusione. In questo stato confusionale potrebbero emergere le candidature di Emily Rini e di Antonio Fosson oggi Presidente del Consiglio. Antonio Fosson toglierebbe però spazio a Cladio Restano che dalla poltrona di assessore non si vuole proprio staccare le chiappe.

Emily Rini, neo mamma, è condizionata nelle sue scelte dai giusti e doverosi impegni di famiglia. E’ però necessario che ognuno si faccia carico dei problemi che assillano in valdostani ai quali la Giunta Spelgatti non ha dato la benché minima risposta.

Ma se le poltrone autonomiste sono il clone di quelle leghiste e, a livello nazionale, di quelle grilline che prospettive può avere il popolo valdostano?