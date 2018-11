Aosta: 'Non lasciamo soli i nostri anziani' il motto dell'assesore Luca Girasole

“L’autunno per gli anziani di Aosta sarà ricco di opportunità perché la programmazione degli eventi per il trimestre ottobre-dicembre prevede un programma ricco e articolato”. La promessa è stata fatta pubblicamente dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole , durante la conferenza stampa stampa di presentazione svoltasi giovedì 18 ottobre presso il Salone Ducale.

“Il programma autunnale degli eventi rivolti agli anziani del Comune di Aosta, inserito nell’accordo di co-progettazione tra il Comune di Aosta e il raggruppamento di cooperative sociali prevede laboratori creativi, pomeriggi danzanti, aperitivi a tema e ancora incontri informativi, corsi di ginnastica, tricotage , gite e tanto altro ancora - ha spiegato Girasole - dopo il successo del calendario delle attività dei mesi di agosto e di settembre abbiamo pensato di proporre un secondo programma trimestrale che offra almeno un appuntamento in ogni giorno dell’autunno e in diverse zone della città. L’idea è quella di proporre in seguito, sempre a cadenza trimestrale, i calendari delle prossime stagioni".

Federica Obino, coordinatrice della coprogettazione, ha ribadito: "Il nostro motto è 'non lasciamo soli i nostri anziani' e quindi offriamo loro la possibilità di socializzare e di stare in compagnia. Il calendario proposto ha una programmazione che partirà da questo fine settimana fino al 31 dicembre, costruita con l’apporto e la collaborazione delle associazioni di quartiere”.

Sono previste attività fisse come i pomeriggi danzanti – tutti i giovedì e la domenica al Cral Cogne (dalle 14,30 alle 18,30), aperitivi a tema sono in programma ogni lunedì alle 17,30 nel centro anziani di via Vuillerminaz, mentre i laboratori creativi sono previsti ogni mercoledì in quello del quartiere Dora (14,30-17,30).

Gli eventi in calendario vanno dalla castagnata ai tornei di carte con premi, dal laboratorio di decorazioni natalizie al capodanno al Cral Cogne, passando per i corsi di ginnastica invernale e di tricotage.

Due le gite già programmate con partenza da Aosta: una alle Terme di Pré-Saint-Didier (29 ottobre) e una a Vercelli (10 novembre). Nei due quartieri storici cittadini, il Quartiere Cogne e il Dora, si alternano poi le castagnate, i tornei di carte con premi, i laboratori con i materiali di riciclo e dedicati alle decorazioni natalizie nel mese di dicembre.

Infine, gli eventi natalizi e di fine anno, compreso il capodanno al Cral Cogne. In particolare gli auguri di Natale sono, invece, in programma il 22 dicembre al centro anziani del quartiere Dora e il 24 dicembre al centro anziani di via Vuilleminaz.