Pollein: In arrivo oltre 133 mila euro per risistemare centrali termiche e marciapiedi

Quattro interventi urgenti, per un ammontare di quasi 134 mila euro, saranno possibili per l'Amministrazione di Pollein in virtù di un'importante variazione al Bilancio 2018/20.

L’avanzo disponibile a seguito dell’acquisizione di spazi finanziari verticali ammonta a 133.777 euro ed è stato destinato a una serie di interventi di manutenzione e valorizzazione dell’area Grand Place. Nel dettaglio: 31.720 euro per l’acquisto di un rasaerba, 48.610 euro per interventi di sistemazione della centrale termica dell’edificio polifunzionale, 4.520 euro per il coordinamento sicurezza e la direzione lavori di questo intervento, 48.408 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento lungo la strada fra l’area verde e il capoluogo.

Il totale della variazione è di 188.830. La differenza rispetto a quando relativo all’utilizzo degli spazi verticali si riferisce a spostamenti fra capitoli di entrata e uscita di parte corrente. La minoranza ha votato contro la variazione perché - a suo parere - l’avanzo di amministrazione sarebbe potuto essere utilizzato per ridurre l’imposizione fiscale a carico dei cittadini.