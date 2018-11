IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 19 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ SPERANZE - CASTONERIE - DIFFERENZE @

Ieri, scorrendo la pagina di Aostacronaca mi è balzata agli occhi, nella colonna dell’evidenza, questa curiosa sequenza di notizie: frutto del caso o messaggio di speranza per i valdostani? Una nuova maggioranza potrebbe aumentare la fiducia nella politica? (pa.re.)

CASTRONERIE

Il capogruppo regionale del M5S, Luciano Mossa, parlando dei rapporti con l'Anas, si è più volte soffermato a lungo sulla necessità di portare avanti le criticità. Una sollecitazione che ben si coniuga con il non fare della Giunta Spelgatti.

DIFFERENZA

Sentita al nuovo bar pasticceria Da Nando e Nadia di piazza della Repubblica ad Aosta: Sai che differenza c'è tra il Ministro Toninelli e la Presidente Spelgatti?

Soluzione: Il pisello.

***********

