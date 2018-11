In anteprima a Verrès la presentazione del libro 'La Fabbrica del Fango'

“La Fabbrica del Fango” è il titolo del nuovo romanzo di Silvio Giono-Calvetto, edito da L’Erudita, che sarà presentato in anteprima a Verrès venerdì 26 ottobre nelle sale di Maison La Tour -Piazza René de Challant, alle ore 20,45.

Il racconto, ambiento in una località valdostana, racconta una nuova avventura del dottor Francesco Manzilli, medico di base ed ex collaboratore della Polizia Scientifica di Roma. Le vittime di un ricatto, congeniato da sedicenti giornalisti, vengono poste davanti a una scelta: pagare per difendere il proprio nome o vederlo pubblicato su diverse testate e nei modi più strani.

La fabbrica del fango, un sistema apparentemente perfetto che all’improvviso viene messo in crisi da un evento inaspettato e dalle indagini della Polizia. Un romanzo che in una spirale di vicende losche crea un’atmosfera misteriosa e ricca di colpi di scena, sino al finale amaro e imprevedibile.

La presentazione organizzata dall’Associazione culturale “Verrès per tutti” sarà animata dai lettori del Circolo letterario Liberamente.

Il circolo, spin-off dell’Associazione, è attivo dal 2015 e si riunisce mensilmente per condividere il piacere della lettura. I membri del circolo nella serata attiveranno un dialogo con l’autore per calarsi nel romanzo e per conoscere il personaggio di Francesco Manzilli.

Un approccio partecipativo per condividere e apprezzare il piacere della lettura di un romanzo scritto e ambientato in Valle d’Aosta.